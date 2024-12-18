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Ученые предложили одну единицу измерения для описания всей Вселенной

Scientific Reports: через секунду можно выразить все известные физические величины

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Depositphotos

Группа исследователей из Бразилии предложила использовать для измерения всех наблюдаемых явлений во Вселенной единственную единицу измерения — секунду. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В настоящее время Международная система единиц (СИ) использует семь основных единиц: метр, килограмм, секунду, люмен,ампер, кельвин, моль и кандела. Дискуссия о том, сколько фундаментальных констант нужно для описания Вселенной, началась еще в 1992 году на террасе кафе CERN. Однако три выдающихся ученых — Майкл Дафф, Лев Окунь и Габриэле Венециано — не смогли прийти к согласию. Новое исследование бразильских ученых предлагает окончательное решение этого спора: в релятивистском пространстве-времени все сводится к одной единице измерения — секунде, и все физические величины можно выразить исключительно через нее.

В отличие от классической (галилеевой) механики, где для измерения нужны как минимум линейка и часы, релятивистская физика объединяет пространство и время, что позволяет использовать только одну единицу измерения. Для этого достаточно высокоточных часов, таких как атомные, где секунда определяется через количество колебаний излучения атома цезия-133. Хотя на практике удобно использовать такие единицы, как метр или килограмм, для фундаментальной физики они не обязательны.

«Секунда — это не просто мера времени, это универсальная величина, через которую можно описать любые наблюдаемые процессы,» — заявил доктор Жорже Матсас из Института теоретической физики Университета штата Сан-Паулу, соавтор исследования.

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