Математики наконец решили 60-летнюю задачу о диванах

Южнокорейский математик Джинен Бэк из Университета Енсе представил решение математической задачи, над которой ученые ломают головы с 1966 года: какой самый большой диван можно протащить через узкий угловой коридор? Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Задачу, названную «проблемой дивана» сформулировал математик Лео Мозером. На первый взгляд она проста: нужно определить максимальную площадь двухмерного объекта, который можно передвинуть через угловой коридор шириной в один метр. Однако за несколько десятилетий исследователи так и не приблизились к ее решению.

В 1968 году британский математик Джон Хаммерсли предложил в качестве решения задачи диван площадью 2,2074 квадратных метра. Позже, в 1992 году, Джозеф Гервир из Университета Ратгерс усовершенствовал решение, предложив диван сложной формы с закругленными краями площадью 2,2195 квадратных метра. Но несмотря на успех Гервира, математическое сообщество не было уверено в правильности ответа. Ученые не нашли убедительного доказательства его правоты и полагали, что максимальная площадь дивана может быть больше.

В новом исследовании математик Джинен Бэк применил к задаче мощный математический метод — инъективную функцию. Так ему удалось доказать, что решение Гервира действительно является единственным верным. Хотя работа ученого еще не прошла рецензирование, она обещает стать окончательной точкой в решении этой проблемы.

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