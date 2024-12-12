Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Математики наконец решили 60-летнюю задачу о диванах

arXiv: решена 60-летняя задача о перемещении дивана через коридор

close
unsplash.com

Южнокорейский математик Джинен Бэк из Университета Енсе представил решение математической задачи, над которой ученые ломают головы с 1966 года: какой самый большой диван можно протащить через узкий угловой коридор? Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Задачу, названную «проблемой дивана» сформулировал математик Лео Мозером. На первый взгляд она проста: нужно определить максимальную площадь двухмерного объекта, который можно передвинуть через угловой коридор шириной в один метр. Однако за несколько десятилетий исследователи так и не приблизились к ее решению.

В 1968 году британский математик Джон Хаммерсли предложил в качестве решения задачи диван площадью 2,2074 квадратных метра. Позже, в 1992 году, Джозеф Гервир из Университета Ратгерс усовершенствовал решение, предложив диван сложной формы с закругленными краями площадью 2,2195 квадратных метра. Но несмотря на успех Гервира, математическое сообщество не было уверено в правильности ответа. Ученые не нашли убедительного доказательства его правоты и полагали, что максимальная площадь дивана может быть больше.

В новом исследовании математик Джинен Бэк применил к задаче мощный математический метод — инъективную функцию. Так ему удалось доказать, что решение Гервира действительно является единственным верным. Хотя работа ученого еще не прошла рецензирование, она обещает стать окончательной точкой в решении этой проблемы.

Ранее ученые открыли математический объект, который может стать ключом к разгадке тайн Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами