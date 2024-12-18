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Названо новое опасное свойство калорийных продуктов

PLOS: мозг человека воспринимает калорийную пищу как более предпочтительную

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Ученые из Научного фонда Шампалимо (Португалия) установили, что высококалорийные продукты кажутся более привлекательными как людям с лишним весом, так и без него. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Исследователи выяснили, что во время еды в мозг поступают сигналы об энергетической ценности продуктов, что влияет на выбор пищи, даже если ее вкус и текстура не такие, как у фастфуда или кондитерских изделий. У людей с ожирением эти предпочтения могут быть связаны с нарушениями в дофаминовой системе мозга, что приводит к стремлению к высококалорийной пище, богатой жирами и сахарами.

В исследовании с участием 61 добровольца ученые сравнили предпочтения в еде среди трех групп: людей с ожирением, пациентов после бариатрической операции (хирургического уменьшения объема желудка) и здоровых людей без ожирения. Участникам предлагали йогурт с добавлением мальтодекстрина — углевода, который увеличивает калорийность продукта, не изменяя его вкуса или текстуры.

Всем группам испытуемых йогурт с добавлением мальтодекстрина показался более привлекательным, несмотря на одинаковые оценки вкуса обеих версий продукта.

Результаты также показали, что поведение в отношении потребления йогурта с мальтодекстрином было схожим у людей с ожирением и у лиц с нормальным весом. Ученые предположили, что калорийные продукты могут вызывать пищевую зависимость.

Кроме того, как и в предыдущих исследованиях, было установлено, что у людей с ожирением была снижена доступность дофаминовых рецепторов. Дофамин — это биологически активное вещество, которое вырабатывается в мозгу синапсами нейронов, когда человек предвкушает удовольствие или ожидает вознаграждения (в том числе пищевого).

У прошедших бариатрическую операцию и у здоровых добровольцев доступность дофаминовых рецепторов была схожей, что было связано с более сдержанным подходом к потреблению пищи. Эти результаты подтверждают, что бариатрическая хирургия может обратить некоторые изменения в мозге, связанные с ожирением, влияя на количество потребляемой пищи, но не обязательно на тип предпочтительных продуктов.

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