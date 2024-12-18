Ученые выяснили, как нужно работать с белками организма для борьбы с раком

Исследователи Университета Вюрцбурга (Германия) выявили механизм, который регулирует разрушение молекул мРНК — ключевого элемента синтеза белков в клетке. Это исследование, опубликованное на портале Cell, может стать основой для разработки новых методов лечения рака.

Молекулы мРНК служат «чертежами» для производства белков, жизненно необходимых клеткам. Однако избыточное производство белков может быть опасным, и для контроля этого процесса организм использует различные регуляторные механизмы. Одним из таких механизмов является модификация N6-метиладенозин (m6A), которая, как выяснили ученые, не только регулирует синтез белков, но и запускает ускоренное разрушение мРНК после выполнения их функции.

Этот процесс разрушения мРНК оказался значительно быстрее, чем ранее известные механизмы. Отмечается, что эффективность действия m6A зависит от его точного расположения в структуре молекулы мРНК. Также исследование показало, что m6A играет ключевую роль в дифференциации клеток, определяя их специализацию, например, в клетки кожи, нервной ткани или мышц.

В будущем препараты, воздействующие на m6A, могут стать важным инструментом в терапии, избирательно разрушая мРНК, ответственные за синтез нежелательных белков. Ранее предсказать точное действие таких препаратов было сложно, но новое открытие открывает новые возможности для создания более точных и эффективных лекарств.

Ранее ученые раскрыли секрет миграции раковых клеток в организме.