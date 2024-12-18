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Ученые выяснили, какой из полов устает сильнее

Sex Roles: женщины устают сильнее мужчин, однако выглядят менее уставшими

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Depositphotos

Международная группа ученых обнаружила, что наблюдатели систематически недооценивают усталость женщин и переоценивают усталость мужчин, что связано с социальными стереотипами. Также выяснилось, что женщины чаще сообщают о высокой усталости, однако наблюдатели воспринимают их как менее уставших. Работа опубликована в журнале Sex Roles.

Исследование было проведено с участием студентов университетов, которые вели социальные беседы по видеосвязи. После этого оценивавшие их люди (71 человек) давали свои суждения о степени усталости участников. Оказалось, что женщины, несмотря на то, что сообщали о большем уровне усталости, воспринимались как менее уставшие. Это было связано с их более внимательным и экспрессивным поведением, что могло вводить наблюдателей в заблуждение.

Авторы исследования подчеркнули, что недооценка усталости у женщин может привести к серьезным последствиям, включая ошибки в диагнозах и задержки в лечении. В свою очередь, переоценка усталости у мужчин может стать причиной ненужных медицинских процедур.

Ученые также отметили важность борьбы с гендерными предубеждениями для справедливой диагностики и лечения усталости. В будущем они намерены продолжить исследования, чтобы разработать методы более точного распознавания усталости.

Ранее ученые выяснили, какой из полов лучше справляется с одиночеством.

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