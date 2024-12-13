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Ученые выяснили, какой из полов лучше справляется с одиночеством

SPPS: женщины справляются с одиночеством лучше мужчин

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Университета Торонто выявили гендерные различия в восприятии одиночества и выяснили, что женщины переносят его лучше мужчин. Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

Анализ данных, собранных среди почти 6,000 участников в возрасте от 18 до 75 лет, показал, что женщины в целом более довольны своей жизнью в одиночестве. Однако они больше мужчин беспокоятся о сексуальном удовлетворении, что прямо противоположно результатам подобного опроса людей, состоящих в отношениях.

Также выяснилось, что женщины реже стремятся к романтическим отношениям, а их счастье в большей степени зависит от социального окружения и самореализации. В то же время для мужчин романтические отношения играют ключевую роль в достижении благополучия.

По мнению ученых, такие результаты опровергают стереотипы о несчастных и одиноких женщинах, показывая, что для многих из них одиночество — это положительный опыт и осмысленный этап жизни.

В будущем исследователи планируют рассмотреть и другие аспекты, которые влияют на восприятие одиночества. Это позволит помочь людям обоих полов создать более гармоничную жизнь вне отношений.

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