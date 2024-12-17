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Ученые нашли древнейшие человеческие модификации рогов у домашнего скота

JAS: египетские фараоны придавали рогам своих овец особую форму 5800 лет назад

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Journal of Archaeological Science

Международная группа ученых из Королевского бельгийского института естественных наук и Оксфордского университета в Великобритании нашла древнейшие известные свидетельства модификации рогов у домашнего скота. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Команда сделала открытие в ходе раскопок в египетском погребальном комплексе Иераконполиса, построенном около 3700 года до нашей эры.

Некрополь Иераконполиса был местом захоронения элиты древнеегипетского общества, где для них возводили сложные гробницы. Вместе со знатью в загробный мир отправлялись разнообразные животные, включая крупный рогатый скот, крокодилы, страусы, леопарды, бабуины, дикие кошки и даже бегемоты и слоны.

Во время изучения некрополя исследователи обнаружили черепа шести баранов с видоизмененными рогами. У некоторых особей рога полностью отсутствовали, а у других были направлены назад и вверх.

Дальнейшее изучение останков также показало, что некоторые из этих баранов были кастрированы. Об этом свидетельствует характерные изменения костей, которые сделали их крупнее своих некастрированных сородичей.

Было установлено, что изменение рогов произошло в результате перелома — процесса, при котором роговой стержень ломался у основания черепа, затем устанавливался на место и связывался на несколько недель, пока переломы не заживали.

По словам археологов, элита Иераконполиса модифицировала внешний вид своих животных, чтобы продемонстрировать свою власть не только над людьми, но и над природой.

Ранее ученые нашли в древнеегипетском храме бюст женщины, похожей на Клеопатру.

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