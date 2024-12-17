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Обнаружена необычная спиральная галактика ранней Вселенной

arXiv:Телескоп Уэбб обнаружил огромную спиральную галактику ранней Вселенной

Индийские астрономы с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб открыли массивную спиральную галактику с четко выраженными рукавами, названную A2744-GDSp-z4. Оказалось, она сформировалась, когда Вселенной было всего 1,5 миллиарда лет. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Спиральные галактики известны своими яркими рукавами, которые расходятся от центрального ядра. Эти рукава формируются в результате уплотнения вещества в диске галактики и способствуют активному образованию звезд. Появление подобных структур в ранней Вселенной было редким явлением.

Спиральная галактика A2744-GDSp-z4 выделяется своими размерами и массой. Диаметр ее диска составляет около 32 тысяч световых лет, а масса звезд достигает 14 миллиардов солнечных масс. Возраст звездных структур оценивается в 228 миллионов лет, а скорость звездообразования — 57,6 солнечных масс в год. Исследователи предполагают, что звездообразование в галактике началось примерно через 839 миллионов лет после Большого взрыва.

Существование столь крупной и сложной галактики на ранних этапах Вселенной вызывает вопросы у ученых. Традиционные модели предполагают, что крупные структуры формируются постепенно, но A2744-GDSp-z4 опровергает эту идею. Астрономы намерены продолжить изучение этого объекта, чтобы понять, как он смог сформировать крупный диск и спиральные рукава за столь короткое время.

Ранее ученые раскрыли тайну формирования больших галактик.

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