На экзопланете обнаружили атмосферу вопреки убеждениям ученых

Международная группа ученых, используя телескоп Джеймса Уэбба, опровергла ранее распространенное мнение о том, что у экзопланеты TRAPPIST-1b отсутствует атмосфера. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

TRAPPIST-1b — одна из семи экзопланет, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1. Этот красный карлик значительно тусклее и холоднее Солнца, что делает условия на планетах системы сильно отличающимися от земных. Хотя планета расположена слишком близко к своей звезде, чтобы быть обитаемой, она представляет большой интерес для ученых. TRAPPIST-1b позволяет исследовать формирование и эволюцию планетарных систем, а также анализировать атмосферные процессы, аналогичные тем, что могут происходить на других планетах, расположенных на границе обитаемой зоны.

Ранее ученые считали TRAPPIST-1b безжизненным телом с серой поверхностью. Однако новые данные, собранные в инфракрасных длинах волн, демонстрируют, что температура и распределение тепла на планете соответствуют плотной атмосфере и поверхности, которая активно обновляется за счет магматических процессов. Более того, атмосфера TRAPPIST-1b также может быть насыщена углекислым газом.

С помощью новых данных астрономы надеются понять, как выглядят атмосферы планет в других звездных системах и как химические процессы могут влиять на их климат.

Ранее ученые выяснили, что темная материя могла существовать до Большого взрыва.