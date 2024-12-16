Названа опасность долгого приема препаратов от изжоги

Часто от проявлений рефлюкса, или, как говорят в простонародье, изжоги, врачи назначают омепразол или его аналоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП). Однако их нельзя принимать больше двух недель, в противном случае высок риск развития паразитарной или бактериальной инфекции. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

ИПП незаменимы при лечении различных заболеваний желудка. Они блокируют протонные помпы клеток слизистой желудка, тем самым снижая секрецию соляной кислоты.

«Уменьшение выработки соляной кислоты влияет на переваривание пищи, например, на всасывание железа, витамина В12, кальция и белка, а также на инактивацию патогенных бактерий. Поэтому длительный прием ИПП способствует появлению остеопороза, повышает риск переломов костей, а также увеличивает риск бактериальных кишечных инфекций. Например, Cl. difficile (является главным возбудителем псевдомембранозного колита — тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки). ИПП подавляют секрецию ферментов и соляной кислоты, а значит, выключают и стерилизующую функцию сока желудка, блокируют переваривание белков на аминокислоты», — рассказала врач.

По ее словам, согласно новым клиническим рекомендациям, запрещено назначать эти лекарства более чем на две недели в связи с их токсичностью, а также риском получить паразитоз или бактериальную инфекцию.

«Проблема в том, что изжога и дискомфорт в животе остаются надолго, длятся годами. Поэтому задача специалиста — помочь разобраться с такими ситуациями, понять, как повлиять на нее, по возможности без лекарств. Многие вопросы решает режим дня и коррекция режима питания», — заключила врач.

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