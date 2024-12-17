Учёные выяснили, какие травмы чаще всего получают лошади в разных видах спорта

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили (СПбГУВМ), что у лошадей в разных видах конного спорта наблюдаются различные типы и их локализации. В конных пробегах преобладают изолированные травмы поверхностного сгибателя пальца, тогда как в выездке и конкуре чаще встречаются сочетанные повреждения сухожилий и связок как грудных, так и тазовых конечностей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

«Каждая дисциплина конного спорта имеет свои особенности нагрузки на организм лошади. В классических видах, таких как конкур и выездка, риск развития травм наступает в разное время тренировочного и соревновательного процесса. Это не может не влиять на частоту встречаемости и локализацию травм», – объяснил «Газете.Ru» руководитель исследования, академик РАН, профессор Анатолий Стекольников.

Исследование проводилось в конных клубах Ленинградской области. Учёные обследовали 60 лошадей верховых пород в возрасте от 8 до 15 лет. Животные были разделены на три группы по 20 особей: конкур (высота преодоления препятствий до 100 см), выездка (уровень «малый приз») и конные дистанционные пробеги (дистанции 40 и 80 км).

У лошадей, участвующих в конных пробегах, в 80% случаев обнаружили изолированные травмы поверхностного сгибателя пальца в области средней трети пясти. Сочетанное повреждение поверхностного и глубокого сгибателей пальца встречалось значительно реже – у 20% животных. В выездке преобладал сочетанный тендинит поверхностного и глубокого сгибателей пальца – 35% случаев. У 10% лошадей выявили десмит дистальной головки глубокого сгибателя пальца, а у 30% – десмит подвешивающей связки.

У лошадей, работающих в конкуре, у 55% была выявлена сочетанная травма поверхностного и глубокого сгибателей пальца. Изолированный тендинит поверхностного сгибателя пальца и изолированный тендинит глубокого сгибателя встречались у 20% животных в каждом случае. Десмит подвешивающей связки обнаружен у 15% лошадей.

«В конкуре и пробегах травмы локализуются преимущественно на грудных конечностях, что связано с распределением веса лошади и всадника. В конкуре особенно высокая нагрузка приходится на грудные конечности при приземлении после прыжка. В выездке же при выполнении упражнений лошади перераспределяют центр тяжести в зависимости от выполняемого элемента, что приводит к травмам и в области тазовых конечностей», – отметил Стекольников.

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