Врач перечислила продукты, повышающие иммунитет

Для повышения иммунитета важно, чтобы рацион содержал такие продукты, как клюкву, болгарский перец, цитрусовые, зелень, рукколу, рыбу и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Мария Воробей.

«Витамины — хорошее антивирусное средство для укрепления иммунитета. Среди них — витамин С, который больше всего его содержится в различных цитрусовых — апельсинах, лимонах, грейпфрутах, шиповнике, клюкве, облепихе, болгарском перце, цветной и брюссельской капусте, а также зелени (петрушка, укроп). Важно включить в свой рацион продукты, богатые витаминами А и D. Витамин А в большом количестве содержится в рукколе и укропе», — отметила доктор.

Также витамин D имеет важное значение для иммунитета. Больше всего витамина D содержится в рыбе (в основном жирные сорта — лососевые, треска, сардины), в меньшем количестве — в сливочном масле и в сыре, в небольшом количестве — в яичном желтке и икре, а также в грибах — лисичках, если они выращены в грунте, при естественном освещении.

«Также можно выделить омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают оптимизировать защитные функции организма и влияют на качество мембран клеток организма. Этими кислотами богаты жирные сорта рыбы — сардины, треска, лососевые (форель, семга). Так можно еще сказать о витамине Е. Этот важный антиоксидант содержится в достаточном количестве в орехах, которые также богаты омега-3 жирными кислотами. Но из-за высокой калорийности орехов их можно съедать в день не более 30 гр», — рассказала врач.

Способствует образованию иммунных клеток в организме также селен, которым богаты морепродукты и морская рыба, грибы, орехи и семена подсолнечника. Не менее важен и цинк, который находится в морской рыбе, мясе, креветках, орехах, грибах и сыре.

«Не стоит забывать о кисломолочных продуктах и клетчатке. Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и помогают собственной микробиоте защищать слизистую кишечника. Это обеспечивает хорошую работу иммунитета. Потому что кишечник сам по себе обладает собственной иммунной системой, и на нее приходится 70-80% иммунной системы всего организма. Здоровый кишечник — залог здоровой иммунной системы», — заключила доктор.

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