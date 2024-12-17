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Найдена новая возможная причина проблем со сном у женщин

ВТS: женщины проводят при ярком свете на 52% меньше времени, чем мужчины

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра женского здоровья Бригама установили, что женщины проводят примерно на 52% меньше времени при ярком свете по сравнению с мужчинами, что ухудшает синхронизацию биологических часов с естественным циклом смены дня и ночи. Это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Timing and Sleep (BTS).

Чтобы выявить различия между реакциями женского и мужского организма на свет, ученые провели исследование с участием 11 314 человек. Добровольцев проинструктировали носить устройства, которые отслеживали интенсивность и характер освещения в течение дня. Оказалось, что мужчины в среднем проводили на 52% больше времени при ярком освещении, чем женщины. Эта разница становилась заметной уже в детстве и сохранялась во взрослом возрасте.

Анализ показателей, отражающих продолжительность и время воздействия света разной интенсивности (от тусклого до яркого), также показал, что женщины обычно подвергаются воздействию яркого света позже в течение дня. Это различие частично объясняется временем, проведенным на свежем воздухе в рабочие дни, хотя ученые подчеркивают, что профессиональные факторы могут играть важную роль в этих половых различиях.

Ученые объяснили, что свет оказывает значительное влияние на циркадные ритмы организма. Его интенсивность, продолжительность и время воздействия могут влиять на то, как центральные биологические часы (регулятор сна и бодрствования в супрахиазматическом ядре мозга) синхронизируются с естественным циклом дня и ночи. При тусклом или слабом освещении синхронизация этих ритмов становится менее эффективной, что может негативно сказаться на здоровье.

Плохая синхронизация биологических часов может привести к нарушениям сна, ухудшению настроения и проблемам со здоровьем. Кроме того, ограниченное пребывание на солнце и сокращенное воздействие яркого света могут способствовать дефициту витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей.

Ранее ученые рассказали, какие люди эффективно запоминают свои сны.

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