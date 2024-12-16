Ученые выяснили, ревнуют ли животные так же, как люди

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как животные испытывают ревность. Оказалось, их реакция связана скорее с неудовлетворенными ожиданиями, а не с чувством несправедливости, как у людей. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSBS).

В психологии существует такой термин, как «отвращение к неравенству». Он описывает нежелание мириться с несправедливым распределением ресурсов. У людей оно может проявляться уже с раннего возраста: например, дети могут ревновать и возмущаться, если один из них получит на день рождения подарок лучше, чем другой. У животных, как считалось ранее, тоже есть подобные реакции. Это подтверждали эксперименты с обезьянами капуцинами, которые выражали протест, получая менее желанное угощение, если другой обезьяне давали лакомство повкуснее.

В новом исследовании ученые использовали данные из 23 работ, охватывающих более 60 000 наблюдений за 18 видами животных. Результаты показали, что животные реагируют не на несправедливость как таковую, а на несоответствие их ожиданиям. Например, если в прошлых экспериментах животное получало виноград, а теперь его заменили менее желанным огурцом, негативная реакция животных может быть вызвана разочарованием, а не ревностью к «соседу». Более того, даже когда виноград клали в пустую клетку, реакция была схожей, что подтверждает эту гипотезу.

Ученые считают, что именно глубокое чувство справедливости делает людей уникальными. Наша способность осознавать и реагировать на неравенство сыграла ключевую роль в развитии сложных социальных систем, позволяя делиться ресурсами и совместно решать задачи. У животных же реакции связаны скорее с адаптацией к определенным ожиданиям, чем с пониманием концепции справедливости.

Результаты исследования помогают глубже понять различия между людьми и животными в контексте социального взаимодействия. Хотя некоторые реакции животных кажутся похожими на человеческие, они зачастую имеют в своей основе иные мотивации.

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