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Ученые заставили мух драться для того, чтобы изучить их мозг

Nature: агрессивное поведение плодовых мушек влияет на их зрение

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Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

Ученые из Исследовательского кампуса Janelia при Медицинском институте Говарда Хьюза установили, что агрессия у плодовых мушек (Drosophila) активирует особый тип нейронов мозга, помогающий фокусироваться на противнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

С помощью коннектома плодовой мушки (электрической схемы всех нейронов мозга) — и генетически модифицированных насекомых исследователи изучили, как нервные клетки и их взаимосвязи регулируют визуальную информацию в различных ситуациях.

В ходе одного из экспериментов ученые «провоцировали» драки между двумя насекомыми, чтобы запустить необходимую цепочку мозговых реакций. Результаты показали, что агрессия у самок мушек активирует определенные нейроны, которые контролируют внимание насекомых к визуальной информации.

По словам ученых, это открытие может помочь в изучении аналогичных механизмов у других животных, в том числе у человека. Понимание связи между сенсорной информацией и социальным поведением может улучшить диагностику и лечение нервно-психических заболеваний.

Исследование также выявило, что нейроны, ответственные за агрессию, используют несколько механизмов для изменения восприятия визуальных сигналов. Первый их тип регулирует информацию, поступающую от зрительной коры, другой — интегрирует визуальные данные с внутренним состоянием мухи, а третий работает как тумблер, усиливая или ослабляя передачу информации от различных нейронных путей.

Это позволяет мухе гибко адаптировать внимание к изменяющимся условиям, например, сосредотачиваясь на ближайшем противнике во время проявления агрессии, а не на других объектах.

Ученые отметили, что подобные механизмы активности зрительных нейронов были также выявлены у самцов мушек во время ухаживания, что предполагает существование общих нейронных схем для разных типов социального поведения.

Ранее был создан новый способ оценки возраста мозга.

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