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Ученые выяснили, какие существа могут эволюционировать в обратном направлении

NT: папоротники доказали, что эволюция может идти вспять

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Derek Ramsey/Wikimedia Commons

Исследователи из Университета Теннесси, изучая древнейшие растения, пришли к выводу, что папоротники способны возвращаться к ранним эволюционным формам. Это разрушает современные представления об одностороннем движении эволюции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NT).

Папоротники считаются растениями с простой и стабильной структурой. Однако недавнее исследование показало, что некоторые виды, однажды перейдя к диморфизму, — разделению функций между разными типами листьев — могут вернуться к мономорфизму, при котором один тип листьев выполняет сразу две функции: фотосинтез и размножение.

Ученые объясняют эту гибкость тем, что у папоротников отсутствуют семена, цветы и плоды — сложные структуры, которые ограничивают возможности дальнейшей адаптации. У семенных растений каждый новый этап эволюции основывается на предыдущих, что делает обратный процесс практически невозможным. В то же время папоротники могут модифицировать структуру своих листьев различными способами, что позволяет им более эффективно адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Это открытие может значительно расширить наши представления о том, как живые существа адаптируются к различным условиям окружающей среды, а также помочь в разработке стратегий, направленных на сохранение редких видов.

Ранее ученые определили, когда у собак наступает старость.

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