Хороший сон защищает от старческой слабости, выяснили ученые

Ученые из Университета штата Пенсильвания (HDFS) установили, что у пожилых людей, которые спят по девять часов в сутки, реже развивается старческая слабость. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Известно, что ослабление мышц и костей у пожилых людей может привести к ухудшению качества жизни, развитию заболеваний и даже преждевременному уходу из жизни. Одним из факторов, способствующих этому, является нарушение сна. У пожилых людей часто возникают проблемы с продолжительностью и качеством сна, что, в свою очередь, может усугублять хрупкость, создавая опасный замкнутый круг: бессонница увеличивает риск слабости, а слабость мешает хорошему сну.

Чтобы подтвердить эти доводы, ученые проанализировали данные добровольцев из Индии, собранные в рамках второй волны исследования Всемирной организации здравоохранения «Глобальное старение и здоровье взрослых».

Опрос, в котором участвовали 6512 человек старше 50 лет из шести индийских штатов, позволил исследователям классифицировать участников на три группы: крепкие, умеренно крепкие и «слабые». При распределении по группам учитывались такие показатели, как сила сжатия кисти, скорость ходьбы, физическая активность, уровень усталости и вес.

В результате анализа данных о сне ученые выявили, что участники обоих полов, которые плохо отдыхали ночью, в три раза чаще страдали от старческой слабости. Однако продолжительность сна оказалась не столь однозначным фактором: мужчины, спящие девять и более часов в сутки, были менее подвержены хрупкости, чем те, кто придерживался рекомендованных семи-восьми часов. Женщины, в свою очередь, чаще оставались крепкими, если отдыхали в соответствии с общими рекомендациями.

Ранее ученые подтвердили, что свет в спальне ночью повышает риск болезней сердца.