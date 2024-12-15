Названа неожиданная опасность сырого молока

Ученые из Стэнфордского университета установили, что вирус гриппа может оставаться заразным в охлажденном сыром молоке до пяти дней. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Некоторые люди утверждают, что, в отличие от пастеризованного молока, сырое молоко содержит больше полезных питательных веществ, ферментов и пробиотиков, улучшающих здоровье иммунной системы и желудочно-кишечного тракта. Однако употребление молока, предварительно не подвергшегося нагреванию, может быть опасным.

Новое исследование показало, что вирус гриппа H1N1 может выживать в сыром молоке при типичных температурах хранения и оставаться заразным до пяти дней. Это открытие вызвало у ученых опасения по поводу возможных путей передачи инфекции, включая заражение животных и людей на молочных фермах.

Кроме того, исследователи обнаружили, что РНК вируса гриппа — молекулы, несущие генетическую информацию — оставалась обнаруживаемой в сыром молоке в течение как минимум 57 дней. В то время как пастеризация эффективно уничтожает инфекционный вирус и значительно снижает количество вирусной РНК, она не устраняет ее полностью.

Эксперты подчеркивают, что хотя РНК вируса гриппа не представляет непосредственного риска для здоровья, она является важным индикатором для экологического надзора за патогенами.

Ранее ученые обнаружили мутацию, делающую птичий грипп опасным для человека.