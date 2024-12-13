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Названа неожиданная польза интернета для пожилых людей

NHB: интернет улучшает психическое здоровье пожилых людей

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что регулярное использование интернета помогает улучшить психическое здоровье у людей старше 50 лет. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 14% людей старше 55 лет сталкиваются с депрессией. На фоне этого исследователи ищут новые доступные способы поддержки психического здоровья. Интернет, предлагающий возможности для общения, получения информации и развлечений, стал перспективным инструментом для улучшения благополучия пожилых людей.

Новая работа ученых объединила данные шести международных исследований, охвативших более 87 тысяч человек из 23 стран. Участники, возраст которых варьировался от 50 до 75 лет, отвечали на вопросы об использовании интернета и оценивали свое психическое здоровье и физическое самочувствие.

Результаты показали, что пользователи интернета чаще чувствуют себя счастливыми и реже страдают от депрессии. У тех, кто пользуется интернетом, уровень депрессивных симптомов был в среднем на 0,09 пункта ниже, а удовлетворенность жизнью на 0,07 пункта выше, чем у тех, кто не пользуется им. Люди с ограниченной подвижностью или низкой социальной активностью также сообщали о пользе от использования интернета.

Однако ученые сообщают о необходимости дальнейших исследований: важно учитывать не только положительные, но и негативные стороны интернета, такие как зависимость от соцсетей или случайный просмотр шокирующего контента.

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