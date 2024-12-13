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Ученые создали молекулярную машину с необычными свойствами

ACIE: создана молекулярная машина для сортировки ароматических соединений

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Химики из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне представили уникальную молекулярную сортировочную машину, которая способна эффективно разделять ароматические и алифатические соединения. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Ароматические соединения, такие как бензол, имеют в основе плоскую кольцевую структуру из атомов углерода. Они широко используются в химической промышленности: от растворителей до топлива и сырья для производства пластмасс. Алифатические соединения, например циклогексан, также имеют кольцевую структуру, но она трехмерная и более гибкая. Разделение таких веществ необходимо в производстве, но обычно этот процесс требует значительных энергетических затрат из-за схожих физических свойств соединений.

Однако исследователи предложили другой подход, разработав так называемые «квадроимины» — соединения, которые избирательно адсорбируют ароматические молекулы.

В твердом состоянии квадроимины формируют пористую сеть с диаметром пор менее одного нанометра, которая напоминает губку. Эта сеть способна захватывать ароматические молекулы, оставляя алифатические соединения вне своего пространства.

В экспериментах ученые достигли впечатляющих результатов: до 97% бензола было отделено от циклогексана и до 93% толуола от метилциклогексана. А значит, новый материал имеет высокий потенциал для разделения молекул.

Работа открывает новые возможности для создания инновационных и легких адсорбентов, что особенно важно для химической и экологической промышленности.

Ранее ученые наблюдали необычные движения в молекулах углеводородов.

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