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Ученые выяснили, что на самом деле думают мужчины о женских гениталиях

IJSH: большинству мужчин не важен внешний вид женских гениталий

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Ученые из Университета Нью-Брансуика изучили мнение мужчин о женских гениталиях. Выяснилось, что для большинства мужчин важнее ощущения во время полового акта, а не внешний вид гениталий. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

Исследователи опросили более 200 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 19 до 77 лет и попросили их оценить важность 24 различных характеристик женских половых органов.

Запах, вкус и чувствительность были признаны наиболее значимыми, в то время как симметрия или размер половых губ, оказались менее важными.

Результаты указывают на то, что восприятие женских гениталий у мужчин в первую очередь связано с функциональностью и ощущениями, а не с эстетическими стандартами. Это противоречит распространенным представлениям в медиа и порнографии, где акцент часто делается на «идеальный» внешний вид.

Также, согласно опросу, мужчины, для которых не имеет большого значения внешний вид женских гениталий, чаще выражают комплименты и поддержку своим партнершам, укрепляя тем самым доверие и интимность в отношениях.

Противоположные взгляды, хотя и встречаются реже, могут оказывать влияние на самовосприятие женщин, их сексуальное удовлетворение и здоровье. Это подчеркивает важность борьбы с негативными стереотипами о женских половых органах, часто транслируемыми в медиа.

Исследование помогает расширить понимание того, как мужское восприятие женских гениталий может влиять на психологическое и сексуальное здоровье женщин.

Ранее ученые назвали количество ккал, которое тратится во время секса.

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