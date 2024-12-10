Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли секрет прочного прикрепления клещей к коже

NC: в основе прикрепления клещей к коже лежат уникальные свойства их слюны

close
Shutterstock

Ученые из Нидерландов раскрыли секрет прочного прикрепления клещей к коже своих хозяев. Оказалось, все дело в особых физико-химических свойствах их слюны. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry (NC).

Когда клещ цепляется за своего хозяина, он выделяет слюну, которая, попадая на кожу, затвердевает и образует прочные конусы. Это происходит благодаря основным компонентам слюны — белкам, богатым глицином. Они препятствуют сворачиванию других белков, что и обеспечивает прочность конусов. Такие свойства делают слюну клещей единственным известным природным биоадгезивом, способным приклеиваться к живой ткани.

Чтобы лучше изучить механизм приклеивания, ученые синтезировали аминокислоту, подобную тем, что содержатся в слюне клещей. Капля искусственной слюны была помещена на ровную поверхность для наблюдения за ее испарением.

В ходе эксперимента ученые стали свидетелями удивительного явления — жидкостно-жидкостного фазового разделения. Этот процесс приводит к образованию концентрированных колец по краям высыхающей жидкости. Анализ показал, что на границе этих колец образуются мелкие капли белка, что свидетельствует о наличии флуоресценции и подтверждает факт фазового разделения.

Затем исследователи повторили эксперимент с настоящей слюной клещей и получили идентичные результаты. Это подтвердило, что клещи используют фазовое разделение для образования твердой структуры, которая надежно приклеивается к коже.

Раскрытие этого механизма может помочь в разработке новых медицинских адгезивов или биоматериалов. Кроме того, понимание особенностей прикрепления клещей может способствовать созданию более эффективных способов борьбы с ними.

Ранее ученые нашли новую причину метастазирования рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами