Ученые раскрыли секрет прочного прикрепления клещей к коже

Ученые из Нидерландов раскрыли секрет прочного прикрепления клещей к коже своих хозяев. Оказалось, все дело в особых физико-химических свойствах их слюны. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry (NC).

Когда клещ цепляется за своего хозяина, он выделяет слюну, которая, попадая на кожу, затвердевает и образует прочные конусы. Это происходит благодаря основным компонентам слюны — белкам, богатым глицином. Они препятствуют сворачиванию других белков, что и обеспечивает прочность конусов. Такие свойства делают слюну клещей единственным известным природным биоадгезивом, способным приклеиваться к живой ткани.

Чтобы лучше изучить механизм приклеивания, ученые синтезировали аминокислоту, подобную тем, что содержатся в слюне клещей. Капля искусственной слюны была помещена на ровную поверхность для наблюдения за ее испарением.

В ходе эксперимента ученые стали свидетелями удивительного явления — жидкостно-жидкостного фазового разделения. Этот процесс приводит к образованию концентрированных колец по краям высыхающей жидкости. Анализ показал, что на границе этих колец образуются мелкие капли белка, что свидетельствует о наличии флуоресценции и подтверждает факт фазового разделения.

Затем исследователи повторили эксперимент с настоящей слюной клещей и получили идентичные результаты. Это подтвердило, что клещи используют фазовое разделение для образования твердой структуры, которая надежно приклеивается к коже.

Раскрытие этого механизма может помочь в разработке новых медицинских адгезивов или биоматериалов. Кроме того, понимание особенностей прикрепления клещей может способствовать созданию более эффективных способов борьбы с ними.

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