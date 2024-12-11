Тензор Алены может стать ключом к разгадке тайн Вселенной

Польские физики представили новый математический объект под названием тензор Алены. Он может решить главную проблему современной физики — связать между собой общую теорию относительности и квантовую теорию поля. Работа опубликована в журнале Physica Scripta.

Тензоры — это математические объекты, которые описывают распределение величины в пространстве с разным числом измерений. Они применяются для решения задач, где требуется учитывать сложные взаимосвязи между различными характеристиками в неоднородных средах.

Тензор Алены дал физикам возможность по-новому взглянуть на гравитацию. Ученые предлагают описывать ее как взаимодействие в плоском пространстве, что значительно упрощает математическую модель и делает возможным применение к ней методов квантовой механики. Использование нового тензора также позволило исследователям доказать, что такие свойства элементарных частиц, как масса и спин, связаны с их магнитным моментом.

Если дальнейшие исследования подтвердят корректность подхода, это вполне может привести к созданию так называемой «Теории всего» — единой теории,описывающей все устройство Вселенной.

Работа ученых сможет изменить наше понимание физики и привести к открытию новых удивительных технологий уже в ближайшие десятилетия.

Ранее физикам удалось раскрыть одну из тайн устройства протона.