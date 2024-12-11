Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тензор Алены может стать ключом к разгадке тайн Вселенной

Physica Scripta: новый математический объект сможет объединить физические модели

close
Piotr Ogonowski (created with the support of AI tools)

Польские физики представили новый математический объект под названием тензор Алены. Он может решить главную проблему современной физики — связать между собой общую теорию относительности и квантовую теорию поля. Работа опубликована в журнале Physica Scripta.

Тензоры — это математические объекты, которые описывают распределение величины в пространстве с разным числом измерений. Они применяются для решения задач, где требуется учитывать сложные взаимосвязи между различными характеристиками в неоднородных средах.

Тензор Алены дал физикам возможность по-новому взглянуть на гравитацию. Ученые предлагают описывать ее как взаимодействие в плоском пространстве, что значительно упрощает математическую модель и делает возможным применение к ней методов квантовой механики. Использование нового тензора также позволило исследователям доказать, что такие свойства элементарных частиц, как масса и спин, связаны с их магнитным моментом.

Если дальнейшие исследования подтвердят корректность подхода, это вполне может привести к созданию так называемой «Теории всего» — единой теории,описывающей все устройство Вселенной.

Работа ученых сможет изменить наше понимание физики и привести к открытию новых удивительных технологий уже в ближайшие десятилетия.

Ранее физикам удалось раскрыть одну из тайн устройства протона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами