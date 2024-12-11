Врач опровергла миф о возможности отсрочить менопаузу

Количество фолликулов и скорость их расходования определены генетически, отсрочить наступление менопаузы с помощью биологически-активных добавок невозможно, рассказала «Газете.Ru» врач, руководитель Клиники репродуктивной и пренатальной медицины ЕМС Юлия Вознесенская-Твердая.

По ее словам, сохранить овариальный резерв с помощью гормональных контрацептивов или увеличить его, принимая БАДы, не получится.

«Каждая девочка рождается с определенным запасом антральных фолликулов. Это количество очень разное, в среднем 500 тысяч — но может доходить и до 2 миллионов. В одном менструальном цикле у женщины созревает 1-2 фолликула, остальной пул антральных фолликулов уходит в атрезию, то есть заканчивает свое развитие на ранних стадиях фолликулогенеза. И таких фолликулов женщины теряют 400–800 в месяц. Как и их изначальное количество, скорость расходования заложена генетически», — рассказала Вознесенская-Твердая.

По словам врача, ни на количество фолликулов, ни на скорость их расходования организмом нельзя повлиять с помощью гормональных препаратов, биологически активных добавок или каких-либо процедур.

«Расход фолликулов никак не уменьшится на контрацептивах и не увеличится на стимуляциях в программе ЭКО. А вот увеличить шансы на беременность — можно. На вероятность наступления беременности больше всего влияют три фактора: возраст женщины, вес и образ жизни. С любым овариальным резервом шансы получить беременность будут выше, если женщина имеет нормальный вес (ИМТ не ниже 18 и не выше 30), отказывается от вредных привычек. Особенно от курения, так как эта привычка оказывает колоссальное влияние на работу яичников», — пояснила врач.

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