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Российские ученые открыли новые полезные свойства трюфелей

ИГУ: трюфели повышают силу животных и улучшают состояние спермы

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Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) установили, что экстракты из трюфелей благотворно влияют на сперму человека и животных. Кроме того, их добавление в рацион повышает показатели силы. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией в ИГУ Денис Аксёнов-Грибанов.

«Мы проводили ряд экспериментов со спермой быков и человека. Оказалось, что добавление экстрактов черного трюфеля повышает подвижность сперматозоидов, они становятся быстрее и активнее. Более того, добавление экстракта трюфеля увеличило время их жизни. Это говорит нам о том, что трюфели — достаточно ценный продукт для репродуктивной биологии и медицины. Это особо значимо для разработки вспомогательных репродуктивных технологий. Возможно, добавление трюфелей в рацион животных или человека может повысить репродуктивные показатели», — рассказал ученый.

Так, после трех часов инкубации под воздействием разбавленного экстракта трюфеля средняя путевая скорость сперматозоидов статистически значимо увеличилась на 56%.

Кроме того, исследователи обнаружили, что добавление этих грибов в питание также повышает силу животных.

«Мы проводили эксперимент с крысами. Одну группу грызунов кормили как обычно, а другой давали грибы вместе с кормом. Затем их тренировали в бассейне, после чего проводили анализ крови и оценку силовых характеристик. Оказалось, что в группе, которая получала трюфели, крысы были сильнее и у них были выше показатели гемоглобина. Это был неожиданный для нас эффект», — рассказал Аксёнов-Грибанов.

По его словам, результаты эксперимента могут лечь в основу разработки спортивного питания на базе природных компонентов из черного и белого трюфеля. Сейчас ученые продолжают изучать влияние этих грибов на животных.

Проект поддержан грантом РНФ.

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