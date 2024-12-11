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Врач назвала причины усиления аппетита перед праздниками

Тoday: изменения погоды зимой и праздничная суета повышают риск перееданий

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Depositphotos

Предпраздничная суета и похолодание вызывают повышение уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина, что может усиливать тягу к высококалорийным продуктам. Об этом изданию Тoday.com рассказала диетолог Джоан Сальге Блейк из Бостонского университета.

Научные работы показывают, что вес, который люди набирают во время праздников, может составлять более 50% от годового прироста массы тела. Такая прибавка существенно повышает риски развития сердечно-сосудистых патологий, диабета и других заболеваний.

Основной причиной переедания в этот период становятся гормоны стресса — кортизол и адреналин. Эти гормоны помогают организму справляться с эмоциональными перегрузками, но также усиливают тягу к высококалорийной пище — сладостям и фастфуду. Кроме того, недостаток сна из-за стресса увеличивает уровень грелина, известного как «гормон голода», что также способствует перееданию.

По словам Блейк, психологические факторы играют не меньшую роль. Пища часто ассоциируется с приятными детскими воспоминаниями и семейными традициями, что усиливает желание потреблять сладости, алкоголь и десерты. Эти продукты могут временно повышать уровень серотонина и дофамина, помогая человеку успокоиться, однако они не устраняют главные причины эмоциональной нестабильности.

Эксперт предупредила, что для поддержания здоровья важно учитывать не только количество еды, но и эмоциональные факторы, которые влияют на пищевые привычки в праздники.

Ранее были найдены новые нейроны, регулирующие чувство голода.

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