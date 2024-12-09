Ученый оценил перспективы лекарства от деменции

У ученых из Австралии получилось защитить клетки мозга от разрушения и остановить деменцию, однако оценивать эффективность предложенного метода без результатов исследования разработки нельзя, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией сравнительной физиологии и патологии центральной нервной системы ИЭФБ РАН Дмитрий Васильев.

Австралийские специалисты разработали лекарственный препарат ALPHA-003, который смог остановить разрушение нейронов при деменции. Средство успешно прошло доклинические испытания, но публикации результатов в научном журнале пока не было.

«Исследование еще не завершено, и нужно дождаться результатов. Сейчас можно говорить о перспективности этой идеи, но пока рано делать окончательные выводы. Идея с микротрубочками действительно хороша, и она касается не только болезни Альцгеймера, но и других нейродегенеративных заболеваний. Нужно оценить его (препарата. — «Газета.Ru») эффективность, побочные эффекты», — рассказал биолог.

Механизм действия препарата строится на предотвращении разрушения микротрубочек.

«Микротрубочки — это скелетные элементы отростков нервных клеток, которые осуществляют связи между нейронами и создают нейронную сеть. Если они страдают, деградируют или уничтожаются, это влияет на работу всей сети. Память и когнитивные функции — это процесс, в котором участвует именно сеть нейронов. Важно не столько количество самих клеток, сколько их связи со всеми необходимыми другими клетками. Поэтому стабилизация скелетных элементов, которые страдают при любом негативном воздействии, — это хорошая и необходимая вещь, которая не даст развиться нейродегенеративному процессу», — рассказал ученый.

По его словам, ALPHA-003 должен предохранять от деградации скелетные элементы, защищая человека от деменции. Он также должен помочь остановить прогрессирование деменции на первых стадиях заболевания, однако вылечить уже запущенные случаи препарат не поможет.

«Надо подождать, когда все публикации появятся. И когда мы их увидим, только тогда можно будет разговаривать об эффективности и будущем разработки. Пока это просто красивая и перспективная идея, которая поможет предохранять нейронные сети мозга от разрушения при развитии нейродегенеративных заболеваний», — заключил Васильев.

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