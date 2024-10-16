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Ученые создали уникальную «карту» кожи человека

Nature: особые клетки помогают заживлять кожу без рубцов

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Freepik.com

Исследователи из Университета Ньюкасла создали «карту» человеческой кожи на основе стволовых клеток и клеточных линий, полученных из образцов тканей кожного покрова плода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи сделали важное открытие о том, как кожа человека формируется и восстанавливается на ранних стадиях развития. С помощью современных методов одноклеточного секвенирования и пространственной транскриптомики ученые отследили клеточные изменения, которые регулируют развитие кожи и волосяных фолликулов. Они обнаружили, что кожа до рождения обладает уникальной способностью заживать без образования рубцов, что открывает новые возможности для медицинских применений.

В исследовании использовались образцы тканей кожи плода, так как все волосяные фолликулы формируются до рождения. Ученые описали этапы формирования фолликулов у человека и выявили отличия по сравнению с волосяными фолликулами мышей.

Команда также создала в лаборатории органоид кожи из взрослых стволовых клеток. Этот органоид оказался более похожим на пренатальную кожу, чем на взрослую. При этом ученые обнаружили, что кровеносные сосуды не формируются в органоидах кожи так же, как и в пренатальной коже.

Добавив в органоиды иммунные клетки, называемые макрофагами, исследователи выявили, что эти клетки способствуют образованию кровеносных сосудов, что впервые продемонстрировало их ключевую роль в развитии кожи на ранних этапах. Это открытие может помочь в улучшении васкуляризации (снабжении кровью) других органоидов.

Кроме того, ученые выяснили, что макрофаги имеют важное значение для заживления кожи без рубцов. Эти результаты могут поспособствовать разработке новых клинических методов, позволяющих успешно регенерировать кожу после операций и ранений.

Ранее ученые выяснили, что тон кожи влияет на эффективность лекарств.

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