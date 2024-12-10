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Стало известно, чем грозит удаление миндалин у детей

JAMA: удаление миндалин в детстве повышает риск стрессовых расстройств

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Depositphotos

Ученые из Первой дочерней больницы Медицинского университета Гуанси (Китай) установили, что хирургическое удаление миндалин у молодых людей обоих полов связано с повышенным риском последующих стрессовых расстройств. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследование было сосредоточено на данных о людях, родившихся в период с 1 января 1981 года по 31 декабря 2016 года. Лица, которые в детстве перенесли удаление миндалин (83 957 человек), были сопоставлены с двумя контрольными группами: неродственными друг другу добровольцами и полнородными братьями и сестрами.

Результаты показали, что у людей, перенесших операцию, был повышен риск развития расстройств, связанных со стрессом, особенно ПТСР — посттравматического стрессового расстройства (коэффициент риска составил 1,55). Среди родственных друг другу участников результаты были аналогичными: коэффициенты риска составили 1,34 для любых расстройств и 1,41 для ПТСР.

Негативное влияние на психику было отмечено независимо от пола, возраста на момент операции, времени, прошедшего с момента вмешательства, уровня образования родителей и наличия у них расстройств, связанных со стрессом.

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