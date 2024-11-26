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Ученые нашли в мозге новый биомаркер для диагностики психоза

MolPsy: аномальные связи в сенсорной коре мозга указывают на психоз

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Американские ученые из Университета Рочестера обнаружили потенциальный биомаркер психоза в мозге человека. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Используя данные, собранные в рамках проекта Human Connectome Early Psychosis Project, команда изучила МРТ-снимки 159 участников. У 105 из них психотическое расстройство развилось за пять лет до тестирования.

В мозге пациентов с психозом исследователи обнаружили, что сенсорные области в коре были слабее связаны друг с другом и сильнее связаны с таламусом — ретрансляционной станцией информации мозга.

Эти различия были ограничены соматомоторной сетью, которая обрабатывает телесные движения и ощущения, и визуальной сетью, которая генерирует представления объектов, лиц и сложных черт.

Объединение паттернов нарушений связи в этих двух сетях позволило исследователям создать «сомато-визуальный» биомаркер.

Предыдущие исследования показали, что аномальные связи в мозге присутствуют в сенсорных сетях людей, страдающих шизофренией, но оставалось неясным, какие сети являются наиболее ответственными или же нарушение связей можно объяснить другими факторами заболевания, такими как прием антипсихотических препаратов, тревожность или стресс.

По словам ученых, найденный биомаркер позволит выявлять психотическое расстройство за пять минут и проводить более своевременное лечение.

Ранее исследователи назвали первые признаки развития психоза у детей.

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