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Вызывающую диарею бактерию связали с метастазами рака кишечника

Cell: бактерия C. jejuni может ускорять метастазирование рака кишечника

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Ученые из Онкологического центра Университета Флориды установили, что бактерия Campylobacter jejuni (C. jejuni), ускоряет распространение колоректальных опухолей в другие части организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

Бактерия Campylobacter jejuni выступает причиной двух миллионов случаев диареи в США ежегодно. Также она производит токсин, называемый цитолетальным расширяющим токсином (CDT), который может ускорять распространение рака.

Колоректальный рак часто оканчивается летальным исходом, но при ранней диагностике вероятность пятилетней выживаемости достигает 90%. Основная угроза для пациентов — это метастазы, которые развиваются в отдаленных органах, значительно усложняя лечение.

В ходе исследования ученые проанализировали ткани 34 пациентов с первичным колоректальным раком, у которых в дальнейшем развились метастазы, и сравнили их с тканями 37 пациентов, у которых метастазы не возникли. Результаты показали, что бактерия C. jejuni присутствовала в организме у пациентов с метастазами в гораздо большем количестве. У тех, у кого бактерии не были обнаружены, прогноз лечения был гораздо более благоприятным.

Исследователи подтвердили свои выводы, используя большие национальные базы данных и дополнительные образцы опухолей. Оказалось, что бактерии, вырабатывающие CDT, способствуют ускоренному распространению опухолей, выходящих за пределы кишечника.

В экспериментах на лабораторных мышах и в трехмерных моделях человеческих опухолей ученые продемонстрировали, как токсин CDT активирует сигнальные пути, способствующие метастазированию. Также была обнаружена активность бактерий в опухолях за пределами кишечника, что указывает на создание благоприятной среды для их роста.

Тем не менее, для полного понимания механизма проникновения бактерий в опухоли и их воздействия на сигнальные пути необходимы дополнительные исследования.

Ранее была названа диета, способная замедлить развитие рака крови.

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