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Ученые узнали о новой угрозе для здоровья из-за микропластика

PLOS One: микропластик защищает болезнетворные бактерии в водной среде

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Unsplash

Группа ученых из Норвежского университета естественных наук выяснила, что частицы микропластика помогают опасным для человека патогенам выживать при очистке воды. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Очистные сооружения сточных вод предназначены для удаления загрязняющих веществ из сточных вод, но микропластик сохраняется и может быть колонизирован липкой микробной биопленкой.

В новом исследовании ученые выявили патогены пищевого происхождения в пластисферах (экосистемах пластиковой среды), живущих на трех типах пластика в сточных водах. Они культивировали микроорганизмы и использовали генетические методы для изучения разнообразия и членов сообществ этих пластисфер.

Команда обнаружила доказательства наличия патогенных бактерий и вирусов, включая Listeria monocytogenes (листерии), Escherichia coli (кишечные палочки), норовирус и аденовирус.

Ученые также успешно вырастили Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp. из сырых и очищенных сточных вод, что указывает на то, что биопленки пластисфер, вероятно, защищают патогены от очистки сточных вод.

Эти результаты подчеркивают потенциал пластисфер для сохранения и распространения патогенов, что создает проблему для безопасного повторного использования сточных вод.

Без эффективной очистки сточных вод и управления пластиковыми отходами сточные воды могут стать средством передачи патогенов, связанных с пластиком, в пищевую цепочку.

Ученые добавили, что для полного удаления микропластика и его патогенов из сточных вод необходимо разрабатывать и внедрять инновации.

Ранее стало известно, что распространенный химикат из пластиковых игрушек угнетает половые клетки.

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