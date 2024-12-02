Ученые выдвинули гипотезу о тем, где может находится наша галактика

Астрономы из Великобритании предложили объяснение так называемой напряженности Хаббла — расхождения между измерениями скорости расширения Вселенной на разных этапах её эволюции. Согласно их гипотезе, она может быть связано с тем, что наша галактика находится внутри гигантской локальной космической пустоты. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Вселенная расширяется уже почти 14 миллиардов лет, и скорость этого процесса называется постоянной Хаббла. Её можно измерить двумя способами: по ранней Вселенной, изучая космическое микроволновое излучение (свет, оставшийся после Большого взрыва) и по современной Вселенной, наблюдая за скоростью удаления ближайших галактик.

Однако эти два метода дают разные значения постоянной: данные ранней Вселенной показывают более низкую скорость расширения, чем те, которые получены из наблюдений ближайших галактик. Это расхождение и называется напряженностью Хаббла.

В новом исследовании ученые предположили, что наша галактика находится в центре огромной космической пустоты с плотностью примерно на 20% ниже средней. Эта область, известная как пустота KBC (названная в честь астрономов Райана Кинана, Эми Баргер и Леннокса Коуи), охватывает около миллиарда световых лет.

Пустота влияет на движение материи вокруг нее: из-за меньшей плотности в центре, материя «утекает» наружу, создавая дополнительное красное смещение света. Это может объяснить более высокое значение H₀, наблюдаемое измерениях.

Исследователи смоделировали поведение материи внутри пустоты и обнаружили, что их расчёты хорошо совпадают с наблюдаемыми данными, включая скорости движения галактик в разных областях.

«Возможно, чтобы разобраться с напряженностью Хаббла, нам стоит признать, что мы действительно живем внутри гигантской пустоты,» — отмечают авторы работы.

Открытие позволит не только объяснить расхождение в измерениях постоянной Хаббла, но и пересмотреть представления о крупномасштабной структуре Вселенной.

Ранее ученые назвали возможные место и время создания таинственной темной материи.