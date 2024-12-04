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Ученые выявили ген, ускоряющий рост деревьев

DC: в тополе обнаружен ген, ускоряющий рост деревьев

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Исследователи из Университета Иллинойса и Национальной лаборатории Ок-Ридж открыли в тополях ген, который повышает эффективность фотосинтеза и способствует увеличению роста деревьев. Работа опубликована в журнале Developmental Cell.

Ген, названный booster, связан с хлоропластами — клеточными структурами, отвечающими за фотосинтез. Он увеличивает содержание белка, ответственного за захват углекислого газа из атмосферы и ускоряющего фотосинтетическую активность растений.

В ходе экспериментов, проведённых в теплицах, деревья тополя с повышенной экспрессией гена booster вырастали на 37% выше своих аналогов. В полевых условиях генотипы с высоким уровнем экспрессии гена также демонстрировали значительное увеличение биомассы.

Bbooster был внедрён и в другой вид растений — арабидопсис (резуховидка Таля). Результаты показали рост биомассы и увеличение семенной продукции, что указывает на возможность применения этого гена в других культурах.

«Это лишь первый шаг, но если мы сможем воспроизвести результаты в крупных масштабах, BOOSTER станет ключевым элементом для повышения урожайности сельскохозяйственных и биоэнергетических культур,» — отметил профессор Стивен Бёрджесс, руководитель проекта.

Будущие исследования будут сосредоточены на проверке действия booster в различных условиях выращивания, а также на изучении других генов, обнаруженных в рамках проведённого анализа, которые могут способствовать улучшению продуктивности растений.

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