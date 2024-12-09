Ученые обнаружили суперземлю с аномально высокой плотностью

Астрономы выявили уникальную экзопланету K2-360 b, которая отличается чрезвычайно высокой плотностью, сравнимой с плотностью свинца. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

K2-360 b относится к классу суперземель — планет, схожих с Землёй, но значительно более массивных. При массе в 7,7 раза больше массы Земли радиус этой планеты лишь в 1,6 раза превышает земной, что делает её плотность рекордной для её категории — 11 граммов на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,5 г/см³.

Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 21 час, что относит её к категории экзопланет с ультракороткими орбитами. Такая близость к звезде не только делает её легко обнаруживаемой, но и предоставляет подсказки о её происхождении. Исследователи предполагают, что K2-360 b может быть ядром более крупной планеты, которая ранее находилась дальше от звезды. Со временем планета мигрировала ближе к своему светилу, где мощное излучение разрушило её газовую оболочку, оставив массивный, богатый железом «камень».

Суперземля не одинока: на внешней орбите её системы была обнаружена другая планета — K2-360 c, напоминающая Нептун по размеру и плотности. Ученые предполагают, что гравитационные взаимодействия с этим объектом могли сыграть роль в приближении орбиты K2-360 b к ее звезде.

«Гравитационные взаимодействия могли сначала сделать орбиту внутренней планеты эллиптической, а затем приливные силы привели её к круговой орбите, близкой к звезде», — сообщил астрофизик Алессандро Трани из Института Нильса Бора, один из соавторов исследования.

K2-360 b — очередное доказательство того, насколько разнообразны миры за пределами нашей Солнечной системы.

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