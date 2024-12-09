Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили суперземлю с аномально высокой плотностью

Scientific Reports: обнаружена экзопланета K2-360 b с плотностью как у свинца

close
Astrobiology Center

Астрономы выявили уникальную экзопланету K2-360 b, которая отличается чрезвычайно высокой плотностью, сравнимой с плотностью свинца. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

K2-360 b относится к классу суперземель — планет, схожих с Землёй, но значительно более массивных. При массе в 7,7 раза больше массы Земли радиус этой планеты лишь в 1,6 раза превышает земной, что делает её плотность рекордной для её категории — 11 граммов на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,5 г/см³.

Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 21 час, что относит её к категории экзопланет с ультракороткими орбитами. Такая близость к звезде не только делает её легко обнаруживаемой, но и предоставляет подсказки о её происхождении. Исследователи предполагают, что K2-360 b может быть ядром более крупной планеты, которая ранее находилась дальше от звезды. Со временем планета мигрировала ближе к своему светилу, где мощное излучение разрушило её газовую оболочку, оставив массивный, богатый железом «камень».

Суперземля не одинока: на внешней орбите её системы была обнаружена другая планета — K2-360 c, напоминающая Нептун по размеру и плотности. Ученые предполагают, что гравитационные взаимодействия с этим объектом могли сыграть роль в приближении орбиты K2-360 b к ее звезде.

«Гравитационные взаимодействия могли сначала сделать орбиту внутренней планеты эллиптической, а затем приливные силы привели её к круговой орбите, близкой к звезде», — сообщил астрофизик Алессандро Трани из Института Нильса Бора, один из соавторов исследования.

K2-360 b — очередное доказательство того, насколько разнообразны миры за пределами нашей Солнечной системы.

Ранее ученые выяснили, почему наша Вселенная идеально нам подходит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами