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Ученые выяснили, что помогает некоторым организмам выживать веками

Conversation: некоторые организмы способны «замирать» на сотни лет, чтобы выжить

Некоторые организмы способны буквально «замирать» на сотни или даже тысячи лет, ожидая лучших условий. Исследователи из Университета Южного Уэльса доказали, что такая стратегия не только помогает отдельным видам выживать, но и способствует сохранению биоразнообразия в меняющихся условиях окружающей среды. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Многие виды используют состояние «паузы», чтобы пережить сложные периоды. Например, медведи впадают в спячку зимой, а семена растений «дремлют» в почве до наступления весны. Однако у некоторых организмов она может длиться десятилетия или даже столетия. Например, семена финиковой пальмы Иудеи, возраст которых достигает 2000 лет, были успешно проращены. Другой пример — живая ткань растения, возраст которой превышает 31 тысячу лет, найденная в замороженной норе ледниковой эпохи.

В животном мире подобное состояние называется диапаузой: организм снижает свою метаболическую активность и становится устойчивым к неблагоприятным условиям, прекращая движение и питание.

В новом исследовании ученые изучили нематод Caenorhabditis elegans, которые могут впадать в состояние диапаузы. Эксперименты включали четыре группы червей с разной склонностью к диапаузе: от полной неспособности к покою до высокой предрасположенности. Для этого исследователи создали среду, где эти черви конкурировали с другим видом, C. briggsae, за ресурсы в различных условиях. Данные опытов были дополнены компьютерными симуляциями.

Выяснилось, что виды с высокой склонностью к покою могут выживать в более широком диапазоне условий окружающей среды. Это подтверждает теорию о том, что диапауза позволяет организму пережить неблагоприятные периоды, снижая риск вымирания.

Результаты работы особенно актуальны в эпоху климатических изменений. Организмы, способные пережидать засухи или аномальную жару, окажутся лучше подготовлены к глобальным изменениям.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как состояние диапаузы влияет на выживаемость животных и микробов в естественной среде, чтобы лучше понять механизмы адаптации и выживания.

Ранее черви-паразиты помогли ученым создать медицинские устройства.

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