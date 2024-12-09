Ученые выявили у шимпанзе навыки, считающиеся исключительно человеческими

Ученые из Оксфордского университета и Института поведения животных Общества Макса Планка установили, что шимпанзе могут организовывать свои действия в сложные последовательности, напоминающие человеческие модели поведения. Результаты исследования опубликованы на научном портале PeerJ.

В основу исследования легли многолетние видеозаписи с участием шимпанзе, сделанные в лесу Боссу в Гвинее. Ученые сосредоточились на одном из самых сложных действий, выполняемых приматами — раскалывании орехов с помощью каменных орудий. Процесс включает несколько этапов: захват ореха, перенос на «наковальню», размещение и финальный удар.

В ходе анализа более 8260 действий, связанных с обработкой 300 орехов, было выявлено, что шимпанзе способны связывать отдельные элементы своих действий, даже если между ними проходит время.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что шимпанзе могут планировать свои действия заранее. Например, они прерывают процесс для перенастройки инструмента или заранее собирают несколько орехов для обработки их в определенной последовательности. Эти наблюдения ставят под вопрос наше представление о когнитивных способностях животных и указывают на способность приматов к гибкому мышлению.

Также ученые обнаружили, что многие шимпанзе организуют свои действия в повторяющиеся блоки, что также является характерным для человеческого поведения. Однако, несмотря на общую тенденцию, не все особи демонстрировали одинаковую степень когнитивной сложности, что подчеркивает вариативность интеллектуальных способностей внутри группы.

Ученые считают, что эта способность к гибкой организации действий могла появиться у общего предка людей и шимпанзе, сыграв ключевую роль в эволюции сложных когнитивных функций у гомининов (людей и человекообразных обезьян). Это исследование подчеркивает, как многие черты, определяющие человеческое поведение, уходят своими корнями в глубокое прошлое, связывая нас с ближайшими родственниками в животном мире.

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