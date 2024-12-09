Нейрофизиолог: собаки благодаря ИИ смогут говорить с хозяевами

Ученые планируют подключить мозг собак к искусственному интеллекту после успешного опыта с крысами. В будущем люди начнут покупать такие импланты для своих питомцев, благодаря чему те начнут разговаривать со своими хозяевами, заявил нейрофизиолог Михаил Лебедев в беседе с 360.ru.

Эксперт призвал россиян не бояться развитие подобных технологий, подчеркнув, что ИИ принес только пользу людям. В том числе он будет помогать, перекладывая на себя вспомогательную роль для мозга – это называется нейроинтерфейс. Это устройство, подключенное к мозгу и выполняющее какие-либо действия.

Сегодня крысы с такими имплантами могут выполнять разные задания.

«Когда ее мозг стимулируется электрическим током, она может решать какие-то свои задачи, например, выбирать правый рычаг против левого», — пояснил Лебедев.

Что касается собак, то им поможет имплант, к примеру, в случае паралича. А в будущем покупать такие устройства смогут все желающие для налаживания контакта с питомцами, так как по мере развития технологий их доступность будет расти, считает нейрофизиолог. Говорить с собаками можно будет даже на иностранном языке, заявил он.

«Можете даже на французском с ним поговорить, и он вас поймет», — убежден эксперт.

Напомним, что ученые МГУ совместно с биотех-лабораторией Neiry смогли подключить мозг крысы Пифии к искусственному интеллекту. Благодаря имплантации ИИ крыса знает ответы на любые вопросы об устройстве мира, ведь в нее вмонтирован условный «Яндекс». Сигнал, который ИИ подает крысе внутри мозга, дает ей возможность нажимать лапкой на рычаг, обозначая правильный ответ, а также понимать надписи на человеческом языке.

После этого ученые заявили о планах перейти к опытам на собаках.

Ранее первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы жизни с нейрочипом.