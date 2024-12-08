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Ученые раскрыли подлинную причину страха упущенных возможностей

JPSP: страх упущенных возможностей оказался связан с социальной принадлежностью

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Depositphotos

Американские психологи из Корнеллского университета обнаружили глубинные причины поведения, называемого страхом упущенной возможности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Страх упущенной возможности (Fear of Missing Out, FOMO) — психологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает тревогу из-за боязни пропустить какое-либо важное или значимое событие. FOMO связывают со снижением общего благополучия и потребностью в социальных связях.

В новом исследовании специалисты провели семь экспериментов, охвативших 5441 человека. В этих тестах рассматривались различные сценарии, включающие пропущенные события, чтобы выявить психологические драйверы.

Результаты показали, что добровольцы испытывали больший FOMO, когда пропускали события с участием близких друзей или важных социальных групп, по сравнению с событиями с участием незнакомцев или нерелевантных компаний.

Примечательно, что FOMO усиливался в сценариях, где события способствовали социальному сплочению, даже если эти мероприятия были дискомфортными или сложными.

Это говорит о том, что ценность пропущенного события заключается не в его неотъемлемом удовольствии, а в восприятии связи и общей истории, которое оно создает между членами группы. Упущение таких возможностей, по-видимому, вызывает страхи уменьшения близости, снижения статуса или даже исключения из группы.

Исследователи также обнаружили, что FOMO усиливался социальными сетями, где просмотр постов о пропущенных событиях действовал как ситуативный триггер социальной тревожности.

По словам ученых, их открытие позволяет лучше понять глубинные стимулы социального поведения.

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