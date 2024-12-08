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Названа диета, способная замедлить развитие рака крови

ASH: диета на основе растительных волокон замедляет развитие рака крови

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MarinaMos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга (США) установили, что диета с высоким содержанием клетчатки на растительной основе может замедлить развитие множественной миеломы — редкого и неизлечимого рака крови. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского общества гематологов (American Society of Hematology — ASH).

В исследовании приняли участие 20 человек с предраковым заболеванием крови и повышенным индексом массы тела (ИМТ). У участников также был зафиксирован риск развития множественной миеломы. Заболевание поражает преимущественно костный мозг, кости, а также влияет на иммунитет пациента.

В течение 12 недель они придерживались растительной диеты с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка — это пищевые волокна, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Существует два вида клетчатки — растворимая и нерастворимая. Оба вида содержатся в естественном виде в растительной пище — фруктах, овощах, злаках, орехах, семечках и бобовых.

Результаты показали, что у двух добровольцев с прогрессирующим заболеванием до начала исследования наблюдалось значительное улучшение состояния здоровья. Кроме того, через год после начала исследования ни у одного из участников не развилась множественная миелома.

Ученые предположили, что полезный эффект клетчатки заключается в ее способности стимулировать рост полезных бактерий в кишечнике и устранять резистентность к инсулину. Это, в свою очередь, помогает иммунной системе бороться с раковыми клетками.

Ранее ученые выяснили, чем грозит недостаток фруктов и овощей в рационе.

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