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Ученые выяснили, как африканские глисты проникли в Европу 500 лет назад

Parasitology: торговцы завезли в Бельгию из Африки кишечных паразитов в XV веке

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Jarun Ontakrai/Shutterstock

Канадские археологи из Университета Макмастера при участии бельгийских коллег из Гентского университета выяснили, каким путем африканские паразитарные инфекции попадали в Европу XV века. Открытие сделали во время изучения содержимого исторической уборной в бельгийском городе Брюгге. Исследование опубликовано в научном журнале Parasitology.

Специалисты проанализировали отложения в туалетной комнате испанского национального дома, служившего административным центром и местом встреч кастильского торгового сообщества. Более 500 лет назад испанские купцы вели здесь свои дела, переправляя из Африки золотой песок, слоновую кость и различные специи.

Исследователи обнаружили яйцо Schistosoma mansoni — паразитического плоского червя, обитающего в Африке. Он передается через воду, перемещается по кровотоку и обосновывается в кишечнике, где откладывает личинки. Заражение организма этим паразитом вызывает болезнь шистомоз.

По словам ученых, они обнаружили одно из самых ранних свидетельств шистомоза за пределами эндемичного африканского региона.

«Наши результаты говорят о сложности средневековой городской жизни и о том, насколько взаимосвязанным был этот мир столетия назад. Они не только дают новое представление о повседневной жизни людей в средневековом Брюгге, но и показывают, как город, известный как международный центр людей, товаров и идей, неизбежно способствовал распространению болезней через свои мощные морские торговые сети», — отметили авторы исследования.

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