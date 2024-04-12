Ученые обучили ИИ искать глистов в пробах стула

Международная группа ученых из Швеции и Финляндии создала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения паразитарных инфекций по пробам стула пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases (PLOS NTD).

В настоящее время работа по поиску яиц паразитических червей в образцах стула возлагается на высококвалифицированных лаборантов. Однако люди, живущие в местах, где нет близлежащих лабораторий или у которых нет денег на оплату таких тестов, как правило, не проходят тестирование.

Исследователи обучили нейросеть на 1,3 тыс. образцов фекалий детей из Кении. Биоматериалы сканировали с помощью электронного микроскопа, а затем загружали в базу данных для тренировки алгоритма.

Специалисты сосредоточились на трех основных видах кишечных паразитов: нематодах, круглых червях и власоглавах. Инфекции диагностировались по обнаружению яиц в экскрементах.

Точность работы ИИ составила от 76% до 96% в зависимости от типа яиц. Нейросеть оказалась не склонна ставить ложноположительные диагнозы, выдав лишь 1-2% подобных ошибок.

По словам команды, результаты тестов показали высокую степень надежности системы и ее готовность к практическому применению.

Ранее врачи описали редкий случай заражения глаза паразитическим червем в Конго.