Ученые нашли в Египте необычную гробницу дочери древнего правителя

Международная группа археологов из Германии и Египта нашла 4000-летнюю гробницу дочери Джефаихапи, правителя богатой древнеегипетской провинции Асьют. Женщину захоронили в двух саркофагах, помещенных друг в друга. Об этом сообщило министерство туризма и древностей (MTA) Египта.

По словам ученых, дочь Джефаихапи завали Иди. Она ушла из жизни в возрасте до 40 лет и имела дефект одной из ног. Ее отец управлял Асьютом во времен Срединного царства Египта. Иди жила во времена правления Сенусерта I (около 1961-1917 гг. до н. э.).

Исследователи отметили, что захоронение в двух саркофагах — необычное явление. Оба найденных гроба очень хорошо сохранились. Они оказались покрыты сложным текстами, которые должны были помочь усопшим найти путь в царство Подземного мира.

Согласно заявлению, больший из двух саркофагов имел длину 2,6 метра, а меньший — 2,3 метра. Археологи также обнаружили остатки крышки гроба и деревянные фигурки.

Одна из деревянных фигурок изображает стоящую женщину, которая может быть самой Иди.

Ученые добавили, что за последние 130 лет в Асьюте нашли множество гробниц и захоронений, и некоторые из них были найдены в ходе незаконных раскопок.

Ранее в Египте нашли древний меч полководца с именем фараона Рамсеса II.