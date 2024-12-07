Врач назвала вредный для нервной системы продукт питания

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА Новости, что жареное мясо поражает нервную и

По ее словам, самой вредной при жарке мяса является всеми любимая золотистая корочка.

«Именно она (корочка. — «Газета.Ru») содержит очень вредные для организма вещества — гетероциклические амины и акриламид. Первые являются сильным канцерогеном, то есть веществом, способным привести к развитию рака. А акриламид поражает нервную, а также репродуктивную системы», — поделилась Калошина.

Она добавила, что при жарке мяса следует отказаться от растительных масел с большим количеством полиненасыщенных жиров. Именно они больше всего подвержены образованию канцерогенов и трансжиров. Такие полиненасыщенные жиры содержатся в сливочном масле, свином сале, а также в растительных маслах, например, в оливковом холодного отжима.

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