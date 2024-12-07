Ученые нашли новый способ создания микроэлектроники

Исследователи из Университета Северной Каролины представили новый метод создания электронных компонентов с помощью самосборки. Работа опубликована в журнале Materials Horizons (MH).

Современные методы изготовления микрочипов требуют сложного оборудования и содержат много этапов, что приводит к высоким затратам и большому количеству брака. Новый метод, названный реакцией направленной металло-лигандной самосборки, обещает изменить подход к производству.

Технология использует жидкие металлические частицы. Они помещаются рядом с формой, а сверху заливается раствор, содержащий молекулы-лиганды. Лиганды взаимодействуют с ионами металла, формируя сложные структуры. Жидкость испаряется, уплотняя их, а последующий нагрев превращает в полупроводниковые металлические оксиды, покрытые графеном.

С помощью нового метода учёные уже создали нанотранзисторы и диоды. Он обладает высокой гибкостью: свойства материалов можно настроить, меняя тип используемой жидкости, форму и скорость испарения.

Далее ученые планируют использовать технологию для создания более сложных компонентов, таких как 3D-чипы.

«Наша работа показывает, что самосборка может стать основой для создания высокотехнологичных электронных устройств,» — добавил профессор Туо.

Разработка может значительно изменить рынок электроники, сделав производство более экономичным и экологически чистым.

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