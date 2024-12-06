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Рисовая шелуха поможет увеличить емкость аккумуляторов, выяснили ученые

ASS: твердый углерод из золы рисовой шелухи увеличивает емкость аккумуляторов

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Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что зола от сжигания рисовой шелухи может служить источником уникального углеродного материала, который способен почти вдвое повысить энергоемкость литий-ионных и натрий-ионных батарей. Работа опубликована в журнале Advanced Sustainable Systems (ASS).

Ранее считалось, что твердый углерод можно получить только при нагревании биомассы до 1200°C в среде без кислорода. Однако новое исследование показало, что такой материал можно получить при сжигании рисовой шелухи.

Твердый углерод из рисовой золы при использовании в аккумуляторах позволяет накапливать более 700 мАч на грамм, что почти вдвое превышает показатели графита (370 мАч). При этом использование рисовой шелухи позволит сократить выбросы углекислого газа и снизить зависимость от добычи графита.

Аккумуляторы на основе твердого углерода имеют потенциал для использования в электромобилях и других устройствах, требующих высокой энергоемкости.

Помимо повышения эффективности хранения энергии, технология превращает сельскохозяйственные отходы в ценный ресурс.

Команда ученых уже подала заявку на патент и собирается вывести разработку на рынок.

Ранее ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет.

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