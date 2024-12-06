Рисовая шелуха поможет увеличить емкость аккумуляторов, выяснили ученые

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что зола от сжигания рисовой шелухи может служить источником уникального углеродного материала, который способен почти вдвое повысить энергоемкость литий-ионных и натрий-ионных батарей. Работа опубликована в журнале Advanced Sustainable Systems (ASS).

Ранее считалось, что твердый углерод можно получить только при нагревании биомассы до 1200°C в среде без кислорода. Однако новое исследование показало, что такой материал можно получить при сжигании рисовой шелухи.

Твердый углерод из рисовой золы при использовании в аккумуляторах позволяет накапливать более 700 мАч на грамм, что почти вдвое превышает показатели графита (370 мАч). При этом использование рисовой шелухи позволит сократить выбросы углекислого газа и снизить зависимость от добычи графита.

Аккумуляторы на основе твердого углерода имеют потенциал для использования в электромобилях и других устройствах, требующих высокой энергоемкости.

Помимо повышения эффективности хранения энергии, технология превращает сельскохозяйственные отходы в ценный ресурс.

Команда ученых уже подала заявку на патент и собирается вывести разработку на рынок.

Ранее ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет.