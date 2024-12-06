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Ученые обнаружили в космосе странный радиокруг

arXiv: в космосе был обнаружен радиокруг неизвестного происхождения

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arXiv

Астрономы из Австралийской организации научных и промышленных исследований, используя телескоп MeerKAT, обнаружили странный радиокруг. Оказалось, он связан с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Радиокруги— это гигантские кольца радиоволн, происхождение которых остается загадкой. Они находятся вблизи галактик и имеют особый спектр излучения, аналогичный родительской галактике. До сих пор было обнаружено лишь несколько таких объектов.

Новый радиокруг, получивший обозначение J0219–0505, был найден при помощи телескопа MeerKAT. Объект заполнен слабым диффузным излучением, а его диаметр составляет около 371,600 световых лет.

J0219–0505 связан с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, которая демонстрирует признаки слияния с другой галактикой. Ученые предполагают, что он может быть оболочкой радиационного излучения, образовавшейся из-за ускорения электронов в результате слияния галактик.

Радиокруг J0219–0505 оказался меньше и слабее ранее обнаруженных радиокругов. Однако астрономы планируют дальнейшее изучение объекта и хотят сосредоточиться на его точной форме, поляризации и спектральных характеристиках.

Открытие поможет лучше понять механизмы, лежащие в основе формирования подобных загадочных объектов.

Ранее телескоп Джеймс Уэбб нашел новую «суперпушистую» планету.

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