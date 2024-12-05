Необычные бактерии найдены под слоем льда в Антарктиде

Международная команда ученых обнаружила необычные микробные сообщества в воде под замерзшей поверхностью озера Энигма в Антарктиде. Исследование доказало, что, несмотря на экстремально низкие температуры региона, в озере существует жизнь, которая могла сохраняться в течение тысяч лет. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ранее считалось, что озеро Энигма полностью заморожено. Оно сформировалось в период с более теплым климатом, и в нынешних условиях, при средних температурах около -14°C и зимних до -40.7°C, существование жидкой воды под льдом казалось маловероятным. Однако в ходе экспедиций ученые, используя георадар для обследования озера, обнаружили воду на глубине примерно 11 метров.

С помощью специальных буровых установок, позволяющих извлекать воду без загрязнения проб, исследователи смогли взять образцы воды для дальнейшего анализа. В лаборатории были обнаружены разнообразные микроорганизмы, включая Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota. Особо интересен был случай с обнаружением Patescibacteria — бактерий с очень простой структурой и ограниченными функциями, но при этом аномально высокой живучестью.

Ученые предполагают, что когда-то озеро было богато живыми организмами, и современная микробиота — это потомки тех, кто смог выжить в условиях изоляции. Также исследователи отмечают, что озеро должно было бы высохнуть в таких пустынных условиях давно, если бы не существовало неизвестного источника воды.

Это открытие может дать новое понимание адаптации жизни к экстремальным условиям.

Ранее ученые выяснили, что Антарктида стала в десять раз зеленее, чем 35 лет назад.