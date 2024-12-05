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Ученые обнаружили квазар с необычными свойствами

arXiv: ученые обнаружили чрезвычайно мощный квазар

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Momjian, et al.; B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)

Ученые открыли самый мощный радиоджет — гигантский поток энергии и частиц, испускаемый далёким квазаром J1601+3102. Он простирается на 215 тысяч световых лет, что делает его самым крупным среди подобных объектов, найденных на таком большом расстоянии от Земли. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной. Их энергия исходит от сверхмассивной черной дыры, поглощающей окружающее вещество. Этот процесс вызывает выбросы мощных радиоволн, которые можно наблюдать с Земли.

Квазар J1601+3102 обнаружили на расстоянии около 13 миллиардов световых лет. Исследование проводилось с использованием радиотелескопа LOFAR и инфракрасного спектрографа GNIRS.

Радиоджет квазара, по данным наблюдений, состоит из двух частей: одна удалена на 29 тысяч световых лет от центра квазара, другая — на 185 тысяч световых лет. Учёные также выяснили, что квазар мог быть создан черной дырой с относительно небольшой массой (450 миллионов масс Солнца).

«Мы нашли самый мощный радиоджет, когда-либо наблюдаемый на таких больших расстояниях. Это уникальная возможность изучить ранние этапы эволюции Вселенной,» — отметили авторы исследования.

Ученые планируют продолжить исследование этого квазара, чтобы изучить состав его джета и его взаимодействие с окружающим пространством. Эти данные помогут лучше понять, как формируются галактики и их черные дыры.

Ранее телескоп Джеймс Уэбб нашел новую «суперпушистую» планету.

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