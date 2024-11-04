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Найдена связь между пестицидами и раком предстательной железы

Cancer: с раком простаты связано воздействие 22 пестицидов

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Depositphotos

Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета выявили 22 пестицида, связанные с повышенным риском развития рака простаты. Результаты были опубликованы в статье в научном журнале  Cancers.

Исследовательский проект был основан на анализе данных о здоровье жителей США. Ученые проанализировали, как применяли 295 различных пестицидов в 1997–2001 годах, и сопоставили эти данные с заболеваемостью раком простаты в 2011–2015 годах. Подобное исследование также было проведено в период 2002–2006 и 2016–2020 годов, что позволило глубже понять, как изменения в использовании химикатов влияют на заболеваемость и летальность.

Результаты показали, что 22 ядовитых вещества, используемых для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, оказывают значительное воздействие на риск возникновения рака простаты, причем 19 из них ранее не считались связанными с этим заболеванием. Наиболее опасными оказались пропиконазол, трифуралин и клорансулам-метил, каждое десятикратное увеличение концентрации которых приводило к шести-семи кратному росту заболеваемости. Популярные вещества, такие как глифосат и 2,4-Д, также повышали риск, однако в два раза уступали по влиянию пропиконазолу.

Кроме того, ученые выяснили, что три гербицида — трифуралин, клорансулам-метил и дифлуфензопир, а также инсектицид тиаметоксам, значительно увеличивали риск летального исхода при развитии рака простаты. Лишь одно из этих веществ, трифуралин, признано потенциально канцерогенным, что, по мнению исследователей, требует пересмотра и расширения списка опасных для здоровья веществ.

Ранее ученые нашли мощный природный гербицид в обычной мяте.

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